صفقة ضخمة.. تفاصيل إطلاق خط سكك حديدية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

شهدت قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت اليوم السبت، في العاصمة الهندية نيودلهي، إطلاق مشروع مهم يربط الهند وأوروبا من خلال خطوط السكك الحديد والنقل البحري عبر الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن خطط لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن البحري يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، وهو مشروع طموح يهدف لتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون السياسي.

وقال بايدن، في كلمة على هامش قمة مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم المنعقدة في نيودلهي، إن "هذه صفقة كبيرة.. صفقة كبيرة حقا".

وحسب قناة “الحرة” الأمريكية، من شأن المشروع الطموح أن يساعد في تعزيز التجارة وتوفير موارد الطاقة وتحسين الاتصال الرقمي.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن المشروع يشمل الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وشارك في الإعلان عن المشروع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة آخرون من جميع أنحاء العالم.

وقال مودي إن "تعزيز الاتصال مع جميع المناطق كان أولوية رئيسية للهند"، مضيفا أن بلاده تؤمن “بأن الاتصال هو وسيلة ليس فقط لزيادة التجارة المتبادلة بين مختلف البلدان ولكن أيضا لزيادة الثقة المتبادلة”.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين والتي تحدد أطر التعاون بين البلدين لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال موقع السعودية الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط انابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.

كما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

ووفقًا لـ"الحرة"، لم يحدد مسؤولو البيت الأبيض جدولا زمنيا لاستكمال المشروع، إلا أن الممر سيوفر بديلا حقيقيا لمشروع الحزام والطريق الذي أعلنت عنه الصين في وقت سابق.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل عن تكلفة المشروع أو تمويله، على الرغم من أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذكر مبلغ 20 مليار دولار خلال الإعلان.

وقالت فون دير لاين إن المشروع يحتوي على كابلات لنقل الكهرباء والبيانات.

ويقول مسؤولون أميركيون إن المشروع يهدف إلى ربط دول الشرق الأوسط من خلال السكك الحديدية وربطها بالهند من خلال الموانئ، مما يساعد على تدفق صادرات الطاقة والتجارة من الخليج إلى أوروبا، وذلك من خلال تقليص أوقات وتكاليف الشحن واستخدام الوقود.