مكفرات الذنوب.. أمور تمحو المعصية بشرط عدم العودة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن مكفرات الذنوب، منوها أن النبي الكريم كان يرشدنا في التعامل مع الذنوب بالمسارعة في الخيرات.

مكفرات الذنوب

وقال علي جمعة، في فيديو له، عن مكفرات الذنوب، إن المسلم المذنب عليه أن يسارع بالحسنة لتمحو السيئة، فيذهب للوضوء بعد الذنب أو يخرج صدقة، أو يصلي ركعتين لله بنية التوبة من الذنب.

كما يعتبر من مكفرات الذنوب، مساعدة الناس في قضاء حوائجهم، لدرجة أن الرجل يعين غيره على حمل زاده، فهذا يكفر من ذنبه.

مكفرات الذنوب

وأوضح، أن الصيام والذكر والدعاء والصلاة، من مكفرات الذنوب وعلى المسلم أن يحاول جاهدا أن يفعل مثل هذه العبادات بعد الذنب حتى يعفو الله عنه ويغفر ذنبه.

أعظم مكفرات الذنوب

قال الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابا والداعية الإسلامي، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن هناك عملا يجعل الله سبحانه وتعالى يشكر لفاعله ويغفر له ذنوبه.

وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أن من يزيح ما يؤذي طريق الناس، سواء غصن شائك أو شجرة أو حجرًا وما نحوها، فإن الله سبحانه وتعالى يشكر له ويغفر له ذنبه.

واستشهد بما أخرجه البخاري ومسلم، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بيْنَما رجُلٌ يمْشِي بِطريقٍ وَجَدَ غُصْن شَوْكٍ علَى الطَّرِيقِ، فأخَّرُه فشَكَر اللَّهُ لَهُ، فغَفر لَهُ».

وأضاف أنه حث الإسلام على الاهتمام بالبيئة التي نعيش فيها وجعلها آمنة ونظيفة، فجعل النبي صلى الله عليه إماطة الأذى عن طريق الناس من مكفرات الذنوب وسبب من أسباب دخول الجنة، حيث كان معاذٌ يمشي ورجلٌ معه فرفَع حجرًا من الطريقِ فقال ما هذا قال سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول: «من رفع حجرًا من الطريقِ كُتبتْ له حسنةٌ ومن كانت له حسنةٌ دخل الجنَّةَ».