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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق المؤتمر الصحفي للفائزين بجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي في نسخته الـ 80

صدى البلد

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالفائزين بجوائز النسخة الـ 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بعد انتهاء حفل الختام.


وأعلنت مساء اليوم جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 80، وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي:

جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا

أفضل فيلم ( الأسد الذهبي)

‏ Poor Things

أفضل ممثل صاعد 
سايدو سار عن Io Capitano

أفضل ممثل 
بيتر سارسجارد عن memory 

أفضل ممثلة 
كايلي سبيني عن Priscilla


أفضل سيناريو 
‏El Conde


جائزة لجنة التحكيم

‏Green Border

جائزة أفضل مخرج

ماتيو جوروني عن Io Capitano

جائزة لجنة التحكيم ( الأسد الفضي) 
‏Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist)

 

واستقبلت مدينة فينيسيا الإيطالية الأسبوع الماضي، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية بسبب استمرار إضراب هوليوود.  

استمرت فعاليات المهرجان في الفترة من ٣٠ أغسطس  وحتى ٨ سبتمبر، وضمت لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.


واختتمت اليوم، فعاليات النسخة ٨٠ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي شهدت  عدد كبير من الأفلام القوية من أنحاء العالم وغاب عنها الكثير من نجوم هوليوود.

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مرور عدد محدود من النجوم لحضور عروضهم الأولى لأعمالهم المميزة هذا العالم بداية من آدم درايفر، باتريك ديمبسي، جيسيكا تشاستين، بيتر سارسجارد، وغاب عن الحضور برادلي كوبر وإيما ستون وغيرهم.

كما حضر المهرجان عدد كبير من المخرجين أبرزهم وودي ألن، ميشيل فرانكو، آفا دوفيرناي، وغيرهم.

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