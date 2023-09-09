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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب الطائرة: الأشعة تحدد حجم إصابة أحمد يوسف

أحمد يوسف لاعب منتخب
أحمد يوسف لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة

أصيب أحمد يوسف لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة، خلال مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للطائرة؛ ليغادر الملعب، حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء.

وقال حسن الحصري، المدرب العام لمنتخب مصر، إن اللاعب اشتكى من آلام في السمانة، وتوجه للمستشفى بصحبة الجهاز الطبي للفريق، وسيخضع  لأشعة؛ لتحديد حجم الإصابة، وتحديد موقفه من مباراة الكاميرون المقبلة.

وأضاف مدرب المنتخب: يوسف عنصر مهم جدا بالنسبة لمنتخب مصر، وكان مؤثرا في مباراة اليوم، ونتمنى لحاقه بالمباراة المقبلة.

ونجح المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة في التأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3-0 في لقاء دور الثمانية بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري.

وتأهل المنتخب للدور نصف النهائي ليواجه نظيره الكاميرون الذي تأهل على حساب تونس في دور الثمانية بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون يوم الإثنين المقبل .

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

جدير بالذكر أن البطولة الأفريقية لكرة الطائرة تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

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