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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدور الثاني.. سجل الآن في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يبحث العديد من طلاب الدور الثاني عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث تم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة، لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بالشعبتين العلمية والأدبية تزامنا مع نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. رابط مباشر للاستعلام

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة أكثر الأشياء التي يبحث عنها الطلاب خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بالإضافة إلى البحث عن الاماكن الشاغرة فى الكليات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني هو المسيطر على محركات البحث حتي يتمكن الطلاب من كتابة رغباتهم وتسجيلها الالتحاق بالجامعات والمعاهد عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني.

موعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

وبدء اليوم إتاحة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين من الدور الثاني بالثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، عبر موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:tansik.digital.gov.eg لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح موقع التنسيق مره اخرى أمام طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، حيث أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيحة امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

من المقرر بدء وإتاحة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين من الدور الثاني بالثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

ويأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023.

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني ، والانتهاء من عمليات المراجعة  .

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني وموعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق
المرحلة الثالثة وعدد طلابها:

وتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:
الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

• علمًا بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين  في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني من، واتباع الخطوات الآتية:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

-إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

-ستظهر بيانات الطالب والضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

-تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

-اختيار الرغبات وملء كافة الخانات المتاحة.

-بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات الضغط على حفظ وسيظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.

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