رئيس المخابرات الأوكرانية: الهجوم المضاد لأوكرانيا يستمر رغم الطقس السيء

قال رئيس المخابرات الأوكرانية كيريلو بودانوف، اليوم السبت، إن الهجوم المضاد الذي تنفذه أوكرانيا على القوات الروسية سيستمر خلال بداية الطقس البارد والممطر في وقت لاحق هذا العام، على الرغم من أن القتال سيصبح أكثر صعوبة.

وشنت أوكرانيا هجوما مضادا، واستعادت فيه أكثر من اثنتي عشرة قرية في الجنوب والشرق على مدى ثلاثة أشهر، لكنه تعقد بسبب حقول الألغام الشاسعة والقوات الروسية المحصنة بشدة.

وقال بودانوف 'ستستمر الأعمال القتالية بطريقة أو بأخرى. في البرد والرطوبة، يكون القتال أكثر صعوبة. وسيستمر القتال. وسيستمر الهجوم المضاد'.

وتقدم هذه التعليقات، التي صدرت في مؤتمر في كييف استضافته مؤسسة فيكتور بينشوك، أقوى مؤشر حتى الآن على أن أوكرانيا لا تخطط لوقف مساعيها عندما يتحول الطقس في وقت لاحق من هذا العام.

وقدم الغرب معدات عسكرية بمليارات الدولارات وقام بتدريب آلاف المقاتلين الأوكرانيين على الهجوم المضاد لمساعدة كييف في محاولة استعادة الأراضي.

لكن التقدم البطيء في الهجوم المضاد أثار مخاوف بين أنصار كييف من أن الغرب قد يجد صعوبة في الحفاظ على حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا لمواصلة القتال بنفس القوة.

وقال فاديم سكيبيتسكي، المسؤول في وكالة التجسس العسكرية الأوكرانية، في وقت سابق من يوم السبت، إن روسيا لديها حاليا 420 ألف جندي داخل أوكرانيا.

ويُنظر إلى التقدم في منطقة زابوريزهيا الجنوبية الشرقية، التي تتمركز الآن حول قريتي روبوتاين وفيربوف، على أنه جزء مهم من عملية تسعى إلى تقسيم قوات الاحتلال الروسية إلى نصفين في الجنوب، لكنها تظل بعيدة عن هذا الهدف.

وقال بودانوف 'هجومنا المضاد يجري في عدة اتجاهات' معترفا بأن التقدم كان أبطأ مما كان يريد ووصف الوضع بأنه صعب.

وبصرف النظر عن التركيز الهائل للألغام الروسية، فقد حدد العدد الكبير من طائرات 'الكاميكادزه' الروسية الصغيرة بدون طيار كعامل رئيسي أدى إلى إبطاء تقدم أوكرانيا حتى الآن.

وقالت روسيا، التي شنت غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل.