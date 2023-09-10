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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قاعة الأوركيدا.. منة شلبي تعيش حالة نشاط سينمائي

منة شلبي
منة شلبي

حالة من النشاط السينمائي تعيشها الفنانه منة شلبي، بعد أن تعاقدت على عملين دفعة واحدة، من المقرر أن تبدأ في تصويرهما خلال الفترة القادمة.

الفيلم الأول الذي تعاقدت عليه منة شلبي هو فرقة الموت إخراج أحمد علاء أحمد علاء ومن تأليف صلاح الچهيني، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عدد من الأفلام أبرزها الجريمة للمخرج شريف عرفة، وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء .

أما ثاني الأعمال التي تعاقدت عليها منة شلبي هو يحمل اسم قاعة الأوركيدا والفيلم وتشارك في بطولته بين أحمد داود. 

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ويعتبر ذلك هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

 وكان آخر أفلام منة شلبي هو فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، وماجد الكدواني، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، وميرنا نور الدين. الفيلم تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني أحمد عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منه، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى ليجد نفسه مجبرا على الاعتراف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع .

 

منة شلبي احمد داود أشرف مصيلحي احمد عز احمد علاء الماء والخضرة والوجه الحسن الفنانة منة شلبي

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