رضا عبد العال يفتح النار على فيتوريا: ملوش بصمة.. ومحمود حمادة كارثة

فتح رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني عقب الفوز على إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار ، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة TeN :" روي فيتوريا" لم يظهر بصماته مع المنتخب الوطني حتى الآن ، كما أن آداء المنتخب الوطني أمام نظيره الإثيوبي كان كارثياً ، ولو كان المنافس أقوى لما نجح الفراعنة في تحقيق الفوز " .

وأضاف : علامة استفهام كبيرة حول إصرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على الدفع بلاعب وسط فاركو"محمود حمادة " بشكل أساسي في جميع المباريات ، رغم أنه ليس له دور حقيقي في وسط ملعب الفراعنة ، وكنت أُفضِل الاعتماد على مهند لاشين بدلاً منه ، كما تعجبت من تأخر الدفع بـ أحمد سيد زيزو" .

وتابع: "المنتخب فقد الهوية في غياب نجمه محمد صلاح ، رغم أن مصطفى فتحي قدم مباراة كبيرة ونجح في تسجيل هدف الفراعنة الوحيد".

وعن عدم تسجيل مصطفى محمد قال : طريقة لعب البرتغالي روي فيتوريا لن تساعد في تألق أي لاعب في مركز رأس الحربة الصريح ، ولابد أن يغير طريقة لعبه في مواجهة تونس الودية المقبلة".