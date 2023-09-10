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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام مواد غذائية فاسدة وإغلاق منشآت مخالفة خلال حملة رقابية بالإسكندرية

صدى البلد

شن حي شرق بالإسكندرية حملة مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والصيدليات والكافيهات، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وفرض النظام والقانون.


وأسفرت الحملة عن إعدام 20 كجم من مصنعات اللحوم وسلع غذائية منتهية الصلاحية وإغلاق وتشميع ثلاث منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية و تحرير ثماني محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية و 10 محاضر عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية وأربع محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سجائر بأسعار زائدة وتم مصادرة عددا من السجائر مجهولة المصدر، و ست إنذارات قوي عاملة و ثلاث إنذارات صرف صحي والتحفظ على 302 حالة إشغال متنوعة وتحصيل 39 ألف جنيه غرامات فورية.


وأكد رئيس حي شرق أحمد حبيب علي مواصلة الحملات لعدم التعدي على حرم الطريق العام و الإشغالات ، مشددا على مصادرة معدات المخالفين وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

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