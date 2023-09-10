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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن أشعر بالخجل.. أول تعليق من موديست بعد أنباء انضمامه للأهلي

أنطوني موديست
أنطوني موديست

علق أنطوني موديست، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، أنه لم يحسم قراره النهائي بشان وجهته المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت خلال الساعات الماضية، توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع موديست لضمه لمدة موسم واحد، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبي اليوم الأحد.

وقال موديست في تصريحات لشبكة “سبورت 1” الألمانية:" هدفي هو الاستمرار في كرة القدم بعد مسيرة 16 عاما لأن هذا ما أحبه، لذا أريد خوض تحديا كبيرا آخرا".

وأضاف:" تلقيت بعض العروض هذا الصيف وسأتخذ القرار النهائي رفقة عائلتي الأسبوع القادم، لن أشعر بالخجل إذ اضطررت للعب في مستوى أقل إذا كان هذا مفيد لي، يجب أن أكون سعيدا بما أفعله".

ورحل أنطوني موديست صفقة الأهلي المحتملة عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني عقب نهاية عقده في 30 يونيو الماضي، ولا يرتبط البالغ من العمر 35 عاما بأي نادٍ في الوقت الحالي.

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن  وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.

وخلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت موسم 2006-2007، خاض موديست 478 مباراة، سجل 178 هدفا وصنع 38 مباراة، وحصل على 49 بطاقة صفراء و 3 بطاقات حمراء.

موديست الأهلى النادي الأهلي أنطوني بوروسيا دورتموند

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