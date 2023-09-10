يوسف بيومي وحبيبة هيثم يحققان برونزية الخماسي في ألعاب البحر المتوسط الشاطئية

حقق ثنائي منتخب مصر للسباحة يوسف بيومي، وحبيبة هيثم ، الميدالية البرونزية في منافسات التتابع للخماسي الحديث ، بدورة العاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.



وحقق الثنائي المصري الميدالية البرونزية بعد منافسة شرسة مع فرنسا التي حققت الميدالية الذهبية وحقق الثنائي الإيطالي الميدالية البرونزية بينما جاء ثنائي إسبانيا في المركز الرابع وثنائي البرتغال المركز الخامس وثنائي اليونان المركز السادس.

وحرصت البعثة المصرية على التواجد في منافسات الخماسي اليوم ودعم لاعبي منتخب مصر.

