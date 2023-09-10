3 أندية في شهر.. عمرو وردة يعود للدوري المصري رسميا

أكد موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، عودة اللاعب عمرو وردة إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي فاركو، في صفقة انتقال حر.

وبحسب الموقع العالمي، فإن عقد عمرو وردة مع نادي فاركو يمتد لمدة موسم واحد، ويعد هذا النادي الثالث الذي ينضم له وردة في أقل من شهر، إذ ارتدى قميص الرجاء المغربي 11 أغسطس الماضي ثم فسخ عقده وانضم لنادي دوكسا كاتوكوبياس القبرصي ليرحل سريعا بعدها بأيام، وأخيرا انضم لنادي فاركو.

وبحسب مدحت وردة، والد اللاعب، فإن عمرو وردة سينتظم في تدريبات فاركو اليوم، الأحد.

حقيقة معاناة عمرة وردة من مرض خبيث

يذكر أن عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، صرح بأن عمرو وردة تغيب أكثر من مرة عن مران الفريق، وبعدها طلب فسخ عقده، بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد حدوث نزيف له، ودخوله المستشفى، وشكه فى إصابته بمرض خبيث.

لكن مصدرا مقربا من اللاعب نفى هذه الشائعة لموقع “صدى البلد”، إذ قال: "معاناة عمرو وردة من مرض خبيث؟ غير صحيح على الإطلاق”.