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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

صدى البلد

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور استخدام​ أدوية السكر لإنقاص الوزن​

​ونقول هيئة الادوية استخدامك لأدوية السكر ، لإنقاص الوزن مش بيفيدك، بالعكس ده بيضرك؛ لأنها ممكن تتسبب في انخفاض مستوى السكر بالدم والغثيان والإسهال وأعراض تانية محتملة.​

​و​تؤكد هيئة الدواء المصرية على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​

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