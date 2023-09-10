المولوية المصرية تحيي حفلا غنائيا صوفيا في ساقية الصاوي 30 سبتمبر

تحيي فرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التوني حفلا غنائيا صوفيا على مسرح ساقية الصاوي نهاية سبتمبر الجاري.



وأعلنت ساقية الصاوي ، في بيان صحفي اليوم الأحد، عن حفل جديد للمولوية المصرية بقيادة منشدها عامر التوني على مسرح قاعة النهر مساء يوم السبت 30 سبتمبر الجاري ، مشيرة إلى تقديم الفرقة مجموعة من أشهر القصائد الصوفية لكبار الشعراء مثل "متى ياحبيب القلب"، و"عينى لغير جمالكم لا تنظر"، و"يامليحا قد تجلى"، و" برقت سعاد"، و"نارها فى اضلعى".



وتعد المولوية من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفي والأجواء الصوفية عامة على طريقة المولوية، ووضع أساسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين، وتقدم "شو" غنائيا استعراضيا ممتزجا بالابتهالات، ومن أشهر أغانيها "تضيق بنا الدنيا" و"متى يا حبيب القلب".



يذكر أن المولوية فن فلكلوري نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش.

وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيدا على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة .

