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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أصول الدين بطنطا تعقد مؤتمرها الثالث بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية

صدى البلد

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الثالث لكلية أصول الدين بطنطا ، والذي يعقد بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: «جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر.. التحديات والآمال».

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامي، إن المؤتمر يستهدف رصد وتقويم جهود المؤسسات الإسلامية في معالجتها للقضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر، من خلال الوقوف على التحديات والعقبات والسعي نحو مواجهتها، من خلال وضع احصائيات دقيقة لعدد من القضايا الاجتماعية المؤثرة في المجتمع، ودراسة منجزات المؤسسات الإسلامية المعاصرة في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية، وقراءة للمشاريع الفكرية لعلماء المسلمين المعاصرين في مناقشة قضايا العصر، وبحث مدى إمكانية إفادة المؤسسات الإسلامية المعاصرة من جهود المؤسسات الإسلامية قديمًا، والتعرف على الأدوات والمناهج التي تستخدمها المؤسسات الإسلامية في أداء أدوارها من حيث مناسبتها وتقييمها وسبل تطويرها.

وأضاف د. أحمد أبو شنب عميد كلية أصول الدين بطنطا، أن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور، الأول: واقع القضايا الفكرية والاجتماعية في المجتمع.. رصد وإحصاء، المحور الثاني: منجز المؤسسات الإسلامية المعاصرة في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية. وتقييم هذا المنجز، المحور الثالث: قراءة للمشاريع الفكرية لعلماء مسلمين معاصرين ناقشوا قضايا الواقع الفكرية والاجتماعية، المحور الرابع: المؤسسات الإسلامية المعاصرة والإفادة من التجارب التراثية، ومن الآخر المعاصر؛ في التصدي للمشكلات الفكرية والاجتماعية، المحور الخامس: تحديات ومعوقات، المحور السادس أدوات ومناهج المؤسسات الإسلامية.. التقييم وسبلُ التطوير، موضحًا أن المؤتمر يناقش عددًا من البحوث المهمة التي تتناول محاور المؤتمر.

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