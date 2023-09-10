عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تعلن عن شحنة مساعدات إغاثية إلى متضرري الزلزال في المغرب|صور

صدى البلد

أعلن وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد، اليوم الأحد، عن انطلاق طائرة المساعدات الإغاثية المتجه إلي المغرب.

ونشر وزير الداخلية القطري تغريدة علي موقع إكس كتب فيها: "تنفيذًا لتوجيهات سموّ الأمير المُفدّى، وانطلاقًا مِن واجب الأُخوّة.. غادرَ رجال فريق البحث والإنقاذ بقوّة “لخويا” أرض الوطن مُتّجهين بحفظ الله إلى المغرب الشقيق".

واضاف المسئول القطري أن ذلك يأتي:" للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ وتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة للتخفيف عن الأشقّاء".

ضحايا الزلزال المدمر.. نجوم العالم يتفاعلون مع مأساة المغرب.. حلمى وهنيدى والسقا وانطونيو بانديرس الأبرز

ويعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6،8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أن الزلزال أسفر عن  مصرع 2012 شخصا وإصابة 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

بعد كارثة المغرب.. خبير يحذر من دمار هائل قد يلحق بهذه الدولة

رقم 9 كلمة السر.. مدرب الزمالك يرفع راية التحدي وعينه على الكونفيدرالية

إقبال ممتاز.. أيهما افضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»| تفاصيل

كارثة القرن.. خبير يكشف مفاجأة عن الزلزال القادم في المغرب

وزير الري: التعامل مع مخلفات التطهيرات بنقلها إلى المقالب العمومية للتخلص منها بأمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

بعائد 19,5%.. بنكا الأهلي ومصر يقدمان مفاجأة سارة للمواطنين

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ