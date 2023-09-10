قطر تعلن عن شحنة مساعدات إغاثية إلى متضرري الزلزال في المغرب|صور

أعلن وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد، اليوم الأحد، عن انطلاق طائرة المساعدات الإغاثية المتجه إلي المغرب.

ونشر وزير الداخلية القطري تغريدة علي موقع إكس كتب فيها: "تنفيذًا لتوجيهات سموّ الأمير المُفدّى، وانطلاقًا مِن واجب الأُخوّة.. غادرَ رجال فريق البحث والإنقاذ بقوّة “لخويا” أرض الوطن مُتّجهين بحفظ الله إلى المغرب الشقيق".

واضاف المسئول القطري أن ذلك يأتي:" للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ وتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة للتخفيف عن الأشقّاء".

ويعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6،8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أن الزلزال أسفر عن مصرع 2012 شخصا وإصابة 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.