ضحايا الزلزال المدمر| نجوم العالم يتفاعلون مع مأساة المغرب.. حلمى وهنيدى والسقا وانطونيو بانديرس الأبرز

تفاعل عدد كبير من النجوم فى جميع أنحاء العالم مع الأضرار التى لحقت بالمغرب بعد تعرضها إلى زلزال تسبب فى اضرار كبيرة ووفيات.

ونرصد فى التقرير التالى ابرز النجوم الذين تفاعلوا مع زلزال المغرب.

نجوى كرم

أعربت الفنانة نجوى كرم، عن حزنها الشديد لما حدث في المغرب، حيث قامت بمواساة الشعب المغربي على الضرر الذي حدث إثر الزلزال الذي ضرب بعض مناطقه خلال الساعات الماضية، وأدى إلى إلغاء حفلها الذي كان مقررا أن تحييه اليوم بالمغرب.

وغردت نجوى كرم، من خلال حسابها الشخصي على موقع "إكس": “منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس، وأسر ضحايا الزلزال، وكل أهل المغرب.. الله يحفظكم”.

مفيدة شيحة

وقدمت الإعلامية مفيدة شيحة، العزاء للشعب المغربي والشعب العربي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب فجر اليوم، مشيرة إلى أن عدد ضحايا هذا الزلزال كبير وصعب للغاية تحمله.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم السبت: هذا الزلزال من أصعب الزلازل، وسبب دمار كبير جدا، ووصلت قوته إلى ٧ درجات على مقياس ديختر، وأن عدد ضحايا الزلزال اقترب من ألف قتيل، والوضع قاصي وهناك حالة من الرعب، وهناك عدد كبير من المباني تضررت .

رانيا يوسف

كما علقت الفنانة رانيا يوسف، على زلزال المغرب المدمر وذلك عبر حسابها الشخصي على منصة اكس تويتر سابقاً.

وكتبت رانيا يوسف: “قلوبنا مع الشعب المغربي اللهم لطفك بأهلنا في ⁧‫المغرب‬⁩ ‏اللهم احفظ المغرب وشعبه”.

أحمد حلمى

وحرص الفنان أحمد حلمي على تقديم التعازي، لضحايا زلزال المغرب المدمر، عبر منصة أكس تويتر سابقاً.

وكتب: “‏خالص عزائي لضحايا زلزال ⁧‫#المغرب‬⁩ .. ربنا يرحمهم ويصبر ذويهم .. وأتمني الشفاء العاجل لكل المصابين”.

زينة

بينما علقت الفنانة زينة على زلزال المغرب المدمر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت زينة: “لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. تعازينا الحارة لشعب المغرب اللهم الطف بهم ونجهم”.

محمد رمضان

أما الفنان محمد رمضان علق على زلزال المغرب المدمر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “أتقدم بخالص التعازي للمملكة المغربية، ملكاً وشعباً وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل وارجو تقديم اقتراحات لكيفية دعمي لاهالي الضحايا والمتضررين”.

سميرة سعيد

وعلقت الفنانة سميرة سعيد، على زلزال المغرب المدمر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “محزنة الصور مروعة المشاهد اللهم احفظ بلادنا من كل سوء عزائي لضحايا الكارثة واشف كل مصاب يارب”.

جنات

شاركت الفنانة جنات، الدعاء لشعب المغرب بعد زلزال مراكش المدمر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت جنات، عبر حسابها: “اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك لطفك يارب ببلادنا”.

أحمد السقا

كما علق الفنان أحمد السقا، على زلزال مراكش، بالمغرب، عبر حسابه الشخصي على منصة اكس، تويتر سابقاً.

وكتب: "‏‏لاحول ولا قوة الا بالله ‏يارب استرها علي أخواتنا في المغرب".

محمد هنيدى

شارك الفنان محمد هنيدي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة اكس، تويتر سابقاً.

وكتب: “‏ربنا يحفظ أهلنا في المغرب من كل شر ويرحم ويصبر أهالي الضحايا يارب ويشفي كل مصاب”.

أنطونيو بانديرس

كما تفاعل النجم العالمى أنطونيو بانديرس مع زلزال المغرب عبر حسابه على انستجرام مؤكدا على اسفه الشديد لما حدث.

وقال أنطونيو بانديرس: اتضامن مع أسر ضحايا زلزال المغرب والتعازى لهم.

دنيا بطمة

بينما طالبت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بفتح حساب وطني مخصص لضحايا ومتضرري زلزال المغرب، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد للمساهمة في تقديم المساعدة.

وكتبت دنيا بطمة، عبر استوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الفيديوهات القصيرة، انستجرام: كجميع المواطنين المغاربة كلنا استعداد للمساهمة بالدم والمال من أجل أهالينا المتضررين بزلزال الحوز.

وأضافت دنيا بطمة: في انتظار فتح حساب وطني مخصص لهذا الغرض.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

زلزال المغرب

أعلن التليفزيون المغربي في الساعات الماضية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة، إلى أكثر من ألف قتيل وأكثر من ألف مصاب.

وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

وانطلقت عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت السلطات أنه تم تعبئة 7 شاحنات بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة؛ من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.