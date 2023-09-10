خبير: هناك حاجة ملحة لوضع برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك حاجة ملحة لوضع برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين في مجال التكنولوجيا واستخدامها بفعالية في التعليم، فالتقدم التكنولوجي يتطلب تحديثا مستمرا للأساليب التعليمية، والمعلمون يلعبون دورًا مهمًا في تحقيق ذلك.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه من خلال برامج التدريب، يمكن تزويد المعلمين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا بفعالية في الفصل الدراسي، وبالتالي تعزيز جودة التعليم.

وقال الخبير التربوي، إن المعلمين في مجتمعنا يواجهون العديد من التحديات والأعباء، ويجتهدون يوميًا لنقل المعرفة والقيم للطلاب، رغم معاناتهم الشخصية والاجتماعية، وهذه التحديات تتطلب منا أن نفهم تلك الظروف الصعبة ونقف بجانب المعلمين لتوفير الدعم الذي يحتاجونه.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أنه فيما يتعلق بالأعباء التي يواجهها المعلمون، فإن التخفيف من كثافة المناهج وعدد الحصص يمكن أن يكون له تأثير كبير على جودة التعليم، وتحميل المعلمين بعدد كبير من الحصص والمناهج المكدسة يمكن أن يقلل من فرصهم للتركيز على تطوير أساليب التدريس الحديثة والفعالة، لذلك يجب التفكير في تحسين توزيع المواد والحصص لتمكين المعلمين من أداء واجباتهم بكفاءة وفعالية.

وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة توفير وقت كافٍ لتغطية المواد بشكل جيد وفعال، وذلك يتطلب تنقيح المناهج وتوجيه الاهتمام نحو الجوانب الأساسية والمهارات الأساسية.

وأكد الخبير التربوي، أن هذه الجهود المبذولة لتطوير مهارات المعلمين وتخفيف الأعباء عنهم ستسهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الأداء التعليمي بشكل عام، ما سيعود بالنفع على الطلاب والمجتمع ككل.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أنه يمكن للمعلمين الاستفادة من تبني أساليب تدريس حديثة ومبتكرة تلائم متطلبات العصر، حيث يمكن أن تتضمن هذه الأساليب استخدام التكنولوجيا في توصيل المعرفة بطرق تفاعلية وشيقة، وتحسين برامج التدريب يكون الخطوة الأولى نحو تحقيق هذه الأهداف.