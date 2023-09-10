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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إير كايرو تشغل رحلات جوية بين شرم الشيخ ومدريد أكتوبر المقبل

صدى البلد

تبدأ شركة “إير كايرو” التابعة لوزارة الطيران المدني، اعتبارا من 29 أكتوبر المقبل،  تسيير رحلة أسبوعيا بين مدريد وشرم الشيخ في تجربة هي الأولى من نوعها من إسبانيا التي تشتهر بجذب سياحة الشواطئ.

يأتي ذلك استمرارا للدور الفعال لـ"إير كايرو" في نقل الحركة  السياحية من الدول المصدرة لحركة السياحة والسفر إلى مناطق الجذب السياحي المصرية.

وتشارك “إير كايرو” في دعوة تضم 30 من كبار منظمي الرحلات للتعريف بالميزة التي تضيفها الرحلة الجديدة إلى شرم الشيخ للمنتج السياحي المصري، والذي يمكن السائح الإسباني من الجمع بين سياحة الآثار وسياحة الشواطئ في مصر، مستغلا شبكة “إير كايرو” الدولية من إسبانيا إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ، وأيضا الربط بالرحلات الداخلية بين الأقصر وكل من الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة.

وترفع هذه الرحلة تشغيل “إير كايرو” بين مناطق الجذب السياحي المصرية وخمس مدن إسبانية هي مدريد، وبرشلونة، ومالاجا، وفالنسيا وبيلباو" إلى ١٠ رحلات أسبوعيا.

وتجدر الإشارة إلى أن “إير كايرو” تشغل حاليا 32 طائرة من أحدث الطرازات بمتوسط عمر 5 سنوات، وهو الأصغر في أفريقيا والشرق الأدنى.

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