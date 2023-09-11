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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تجعل الملائكة تدعو لك ؟ عليك بـ5 أعمال

صدى البلد

دعاء الملائكة رحمة من الله عز وجل لعباده ومستجاب أيضًا، يقول الله تعالى ((لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ))، فمن أراد أن تدعو له الملائكة فعليه بـ5 أمور وهم :

1- أن تكون منتظر الصلاة أو تكون صليت وجالس فى مكان صلاتك ولم ترتكب ذنب ولا معصية. 

2- أن تصلى فى جماعة وتكون فى الصف الأول أو الثاني.  

أعمال تجعل الملائكة تدعو لك 

3- أن تدعى لغيرك بظهر الغيب، فالله سبحانه وتعالى موكل ملك بهذا الأمر يؤمن الملك على هذا الدعاء ويقول “ولك بالمثل”، فمن أراد  أن يرزقه الله بما يتمناه فعليه ان يدعو للغير. 

4- من كان يمتلك علمًا ينشره بين الناس ويعلمه ويكون علم مفيد للبشرية.

5- الإنفاق فى سبيل الله، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم(( ما من يوما يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان فيقول احدهم اللهم اعطى منفقا خلفا ويقول الأخر اللهم اعطى ممسكا تلفا)).

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أدعية تجعل الملائكة تستغفر لك 

((( سبحان الله ولا حول ولآ قوة الآ بالله )))

(( لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون ))

(( سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته))

(( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ))

(( استغفر الله العظيم التواب الرحيم أن يغفر ذنبي و ذنب المسلمين والمسلمات والمؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين ))

(( الحمد لله الذى تواضع كل شىء لعظمته، الحمد لله الذى استسلم كل شىء لقدرته، الحمد لله الذى ذل كل شىء لعزته، الحمد لله الذى خضع كل شىء لملكه ))

(( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام.. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم)).

أدعية تجعل الملائكة تستغفر لك أعمال تجعل الملائكة تدعو لك كيف اجعل الملائكة تدعو لي

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