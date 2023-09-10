محافظة الجيزة تضع حدا لفوضى المقاهي والتوك توك بالطالبية والهرم| صور

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الطالبية والهرم، بسرعة بحث وإزالة أسباب شكوى المواطنين الواردة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن مخالفات المقاهي، وتعديات المحال والباعة في شارع علي عفت، المتفرع من حسن محمد، وكذا انتشار السيارات الأجرة غير المرخصة ومركبات التوك توك، وتعديات المقاهي في شارع سعد الشربيني، المتفرع من شارع الريحاني، بمنطقة المطبعة، نطاق حي الهرم.
وعلى الفور، تم شن حملة مكبرة؛ لإزالة كافة التعديات ومصادرة حالات الإشغال، وإيداعها مخازن الأحياء، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور يجرى متابعة الحالة المرورية بشارع سعد الشربيني؛ لرصد المخالفات، وضبط المخالفين، وتحرير محاضر المخالفة بالوقائع المضبوطة.
كما كلف المحافظ، رئيس حي الهرم، بإنهاء حالة تعدي على قطعة أرض فضاء في شارع حسن عثمان، المتفرع من نزلة السيسي، واستغلالها لإقامة الأفراح دون ترخيص؛ مما يسبب الإزعاج لسكان الشارع.
وجرى رفع التعديات، وإزالة كل صور الإشغال من قطعة الأرض محل الشكوى.