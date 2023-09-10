تطور خطير.. طائرات أمريكية تنتهك المجال الجوي السوري 5 مرات في يوم

قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف المتاخمة للأردن والعراق 5 مرات خلال اليوم الماضي.

وأضاف كوليت في بيان له، أن "طائرتين مقاتلتين من طراز إف 16 وطائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز إم كيو-1 سي، انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، خمس مرات خلال اليوم".

وبحسب كوليت، فقد تم الإبلاغ عن 14 انتهاكًا لبروتوكولات عدم الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة بتحليقات طائرات التحالف بدون طيار في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.