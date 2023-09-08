روسيا: اعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة في نبأ عاجل أن قواتها اعترضت 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

قال سيرجي أكسيونوف، رئيس إدارة شبه الجزيرة المعين من قبل روسيا، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار معادية فوق شمال شبه جزيرة القرم.

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الداخلية، إيهور كليمنكو، إن صاروخا روسيا اصطدم بمبنى للشرطة في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا يوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة العديد من الأشخاص.



أضاف كليمنكو على تطبيق المراسلة "تيليجرام" أنه تم تدمير المبنى الإداري للشرطة وسحب عمال الإنقاذ العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض بعد الهجوم على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.