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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعمال إرهابية.. المخابرات الروسية تنجح في تحييد 10 جنود أوكران في بريانسك

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، قام الجهاز بتحييد مجموعة تخريبية تديرها أجهزة المخابرات الأوكرانية في منطقة بريانسك، حيث كانت المجموعة تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية كبيرة على منشآت عسكرية ومنشآت طاقة.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "في 30 أغسطس 2023، قام جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع الحرس الوطني روسجفارديا ووزارة الداخلية، بتحييد الأنشطة داخل روسيا لمجموعة تخريبية أوكرانية، تتألف من ضباط جهاز الأمن الأوكراني، وجنود من المخابرات الرئيسية لوزارة الدفاع الأوكرانية". 

ووفقاً لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان هدف المخربين هو "ارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية البارزة على منشآت البنية التحتية العسكرية والطاقة". 

وأضاف الجهاز: "تم القضاء على مقاتلين اثنين واعتقال 5 وإصابة 3 آخرين خلال عمليات قتالية في منطقة نافلينسكي بمنطقة بريانسك".

وأشار الجهاز إلى أن "كل مخرب كان يحمل معه أسلحة مختلفة من بنادق آلية أمريكية الصنع مزودة بكواتم صوت، وعبوات ناسفة قوية، وعدد كبير من القنابل اليدوية والذخائر المتوافقة مع معايير الناتو، ونظارات للرؤية الليلية".

ووفقا لبيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإنه يجري حاليا تحديد مسألة المتهمين توجيه تهم جنائية لهم.

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