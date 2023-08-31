روسيا تستخدم حق الفتيو ضد مشروع قرار بتمديد العقوبات على مالي

استخدمت روسيا حق النقض أو الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بتمديد العقوبات المفروضة على مالي التي يحكمها مجلس عسكري تربطه شراكة وثيقة مع مجموعة فاجنر الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال بعد التصويت على مشروع القرار: "على الرغم من حقيقة أننا كنا نحض بشكل متكرر على اتباع مقاربة بناءة وتسوية معقولة، إلا أن النصوص لم تأخذ بعين الاعتبار في أي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف الاتحاد الروسي".

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على ثلاثة مسؤولين من مالي بينهم وزير الدفاع بعد اتهامهم بمساعدة مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة على بدء أنشطتها في البلاد والتوسع فيها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على وزير الدفاع المالي ساديو كامارا الذي قالت إنه زار روسيا عدة مرات في 2021 لتوقيع اتفاق بين مجموعة فاجنر والحكومة الانتقالية المالية تنشر بموجبه المجموعة قواتها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان إن قائمة العقوبات شملت أيضا رئيس أركان القوات الجوية ألو بوي ديارا ونائبه أداما باجايوكو.

