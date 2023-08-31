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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول : إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك الروسية

أرشيفية
أرشيفية

قال حاكم منطقة بريانسك بجنوب روسيا إن الوحدات المسؤولة عن التصدي للطائرات أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، الأربعاء، فوق المنطقة، مضيفاً أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكتب الحاكم ألكسندر بووماز على تليجرام: "القوات المسؤولة عن التصدي للطائرات التابعة لوزارة الدفاع الروسية أحبطت هجوماً لإرهابيين أوكرانيين. تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك. ولم تقع إصابات أو أضرار".

وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة كالوغا، كما تصدت لهجوم على مطار مقاطعة بسكوف.

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وكثفت أوكرانيا هجماتها عبر سلاح المسيرات خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف الذي لوَّح بضرب مزيد من الأهداف في روسيا قائلا: "سكانُ روسيا يجب أن يعانوا"؛ فهل بدأت كييف استراتيجية جديدة؟.

وعقب التصعيد الأوكراني في الساعات الأخيرة، قامت روسيا بتوجيه ضربة صاروخية على العاصمة كييف أدت إلى مقتل شخصين، وكتب رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي بوبكو، أن خدمات الطوارئ انتشرت في منطقة دارنيتسكي جنوبي كييف، حيث سقط الحطام على مبنى تجاري.

في تلك التطورات يقول الأكاديمي الروسي في السياسة الدولية ديميتري فيكتوروفيتش، إنه بات واضحا أن أوكرانيا تعمل على نقل المعركة إلى الداخل الروسي من خلال المسيرات.

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