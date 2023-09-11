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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: ربط الهند بالشرق الأوسط يعزز التجارة العالمية

صدى البلد

كشف الخبير الاقتصادي، عبدالعظيم الأموي، الهدف الحقيقي من مشروع الممر والمشار إليه ضمن قرارات قمة العشرين، مؤكدا أن التجارة في أصلها قامت على المنافسة.

وقال خلال مداخلة هاتفية من دبي مع الإعلامية دينا سالم ببرنامج "المراقب" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المشروع الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا يستهدف تعزيز التبادل التجاري.

الأمن الغذائي

وأضاف أن المشروع يعزز من الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهو أمر إيجابي بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك منافسة بين التكتلات الإقتصادية بين الشرق والغرب، إذ من الوارد أن يكون هدفه محاولة من قبل أمريكا أو الهند للحصول على حصة أكبر من التجارة العالمية لمنافسة مشروع الحزام والطريق الصيني.

التبادل التجاري الامن الغذائي الشرق الأوسط وأوروبا التكتلات الاقتصادية تجارة العالم

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