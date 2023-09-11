رئيس جامعة المنيا يتفقد استعدادات المدن الجامعية وإجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

قام الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بجولة تفقدية لمباني المدن الجامعيه للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها الإنشائية، وتطبيقها لمواصفات السلامة العامة، وتعزيزها البيئة المناسبة للإقامة، وتكثيف الجهود لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المقبولين رسمياً للسكن بها.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة د. حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ود. باسم عبد الحكيم امين عام الجامعة ود. سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، والمهندس ممدوح عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، وايمان حمدي مدير إدارة الوافدين، ومدير شئون المقر، ومديرو المباني.

وجه د. فرحات برفع كفاءة عدد من أجنحة مباني المدن الجامعية وتحويلها إلى سكن طلابي متميز يضم غرف فندقية تتيح فرصة الإقامة للطلاب الوافدين والمصريين داخل الحرم الجامعي وتوفر لهم إقامة آمنة ومريحة، بالإستعانة بمهندسي الديكور بالإدارة الهندسية لتحديد مواصفات الغرف.

موضحاً بأن الأجنحة المخصص ستوفر رعاية اجتماعية متكاملة للطلبة والطالبات الوافدين بما تشمله من غرف للاستذكار والاستقبال وغيرها من خدمات الإعاشة.

وتابع رئيس الجامعة أعمال الدهانات والتجديد للأثاث والأغطية، والصيانة لدورات المياه، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة بشكل دوري طوال العام، لتحقيق انطباع جيد لدى الطلاب المقيمين.



كما أجرى الدكتور عصام فرحات جولة تفقدية لمقر الكشف الطبي للطلاب الذين تم ترشيحهم للقبول بكليتي الطب البشري والصيدلة



وأكد رئيس الجامعة على تواجد كافة الأطقم الإدارية بالكليات التي يؤدي طلابها الكشف الطبي، حرصاً علي حسن الاستقبال للطلاب، والالتزام بالضوابط التي أقرتها الجامعة تسهيلاً عليهم لمنع التكدس، موجهاً إلى عقد لقاءات تعريفية للطلاب الجدد علي هامش أعمال الكشف الطبي، لتعريفهم بالحياة الجامعية والالتزام بأعرافها وتقاليدها، وأهمية ممارسة الأنشطة الطلابية؛ لكونها أساس لصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم ورعايتها.

وحرص رئيس الجامعة خلال الزيارة باللقاء مع الطلاب الجدد وتهنئتهم بالعام الجامعي الجديد والترحيب بهم، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً وتحقيق التميز في دراستهم الجامعية.

