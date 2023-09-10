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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يبحث مع رئيس صندوق التنمية الحضرية موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال اللقاء

 أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مشروع تطوير عواصم المحافظات أحد المشروعات القومية ذات الأولوية والتي جاءت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة ". سكن لكل المصريين"، للاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وتحقيق تنمية حضرية فى عواصم المحافظات بإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات.

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 جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والوفد المرافق له بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور أشرف أبو العيون المشرف العام على وحدة التطوير الحضري، والمهندس نيازي مصطفى مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي والاتصالات، وذلك بحضور ممثلي جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة لبحث آخر مستجدات تنفيذ مشروع إنشاء 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب بطريق مصر أسوان بمدينة المنيا، على مساحة 41 فداناً تحت إشراف صندوق التطوير الحضري وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 وعقب تفقده الموقع العام للمشروع، أشاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بالتعاون بين المحافظة والصندوق لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا حرص الصندوق على المساهمة في تطوير الامتدادات العمرانية الجديدة والمناطق غير المخططة للارتقاء بها بصورة متكاملة .

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