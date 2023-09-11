قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،5 اشياء تخلصك من حرارة الفلفل الحار على اليدين..



1- الحليب: يحتوي الحليب علي مواد دهنية، تساعد على تخليص يديكِ من لسعة الفلفل الحار، ولذلك فهو يعتبر من أقوى الوسائل في هذه الحالة، فقط قومي بوضع كمية من اللبن على يديكي وادعكيها جيدا ثم اشطفيها بالماء.

2- الزبادي: أيضا يساهم الزبادي في تخفيف حدة اللسعة، خاصة أنه من مشتقات الألبان.

3- الزبدة: ضعي قطعة صغيرة من الزبدة بين يديكي، وافركيها جيدا، وستساعد في تخفيف الشعور بالحرقان.

4- عصير الليمون: لعصير الليمون فوائد كثيرة في شتى المجالات، فهو يساعد في كل شيء، ولذلك قومي بوضع كمية منه بين يديكي وسيساعد في تخفيف آثار الحرقان.

5- زيت الزيتون: يعتبر من العناصر الفعالة جدا، خاصة إذا وضعتي منه كمية على يديكي قبل بدء التقطيع، فسيساعدك في تجنب أي آثار حارقة من الأساس.

