جمال شعبان يقدم روشتة للرجال ويحذر من حلوي المولد

حل الدكتور جمال شعبان، ضيفا ببرنامج " صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة صدي البلد، للحديث عن أضرار حلوي المولد وأهم الأطعمة للقلب.

جمال شعبان يوضح أسباب خطورة تناول حلوى المولد ..فيديو

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من خطورة الحزن والزعل والحسد والحقد، مشيراً إلى أن هذه العواطف يمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمة قلبية حادة.

وأضاف جمال شعبان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الحلويات التي تحتوي على المواد السكرية الصناعية ممتلئة بالسموم ويجب تجنب تناولها بكثرة، موضحا أن حلويات المولد النبوي تصنع باستخدام هذه المواد السكرية الصناعية، لذلك يمكن أن تسبب مشاكل في القلب والشرايين التاجية، وبناءً على ذلك، يجب تقليل استهلاكها.

وأشار إلى أن تناول السمسم بمفرده لا يؤثر سلباً على القلب، ولكن عند إضافة السكريات الصناعية يمكن أن يكون له تأثير سلبي على القلب بشكل خطير.

جمال شعبان يكشف عن فوائد سحرية في قشر البطيخ ..فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، الذي شغل منصب عميد معهد القلب سابقاً، عن وجود مادة سحرية في قشر البطيخ، يجهلها الكثيرون.

وأوضح جمال شعبان خلال مشاركته في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المادة الموجودة في قشر البطيخ التي تمنحه لونه الأحمر، تساعد في منع حدوث جلطات في القلب، وتساعد أيضاً في تعزيز الخصوبة والفحولة لدى الرجال.

وأشار إلى أن الملح يُعتبر العدو الأول للقلب، حيث يوجد في الألبان والعيش، وقد يسبب ارتفاع ضغط الدم، مستنكرا استهلاك المخللات بكميات كبيرة في الوجبات.

جمال شعبان يكشف فوائد الفواكه والزنجبيل للقلب.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان،عميد معهد القلب في السابق، عن فوائد الشاي الأسود والشاي الأخضر، حيث أشار إلى أن الشاي له فوائد كبيرة للقلب ويساعد في تحسين المزاج، ولكن يجب تجنب شربه مباشرة بعد الأكل.

وأوصى جمال شعبان خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد، بشرب الشاي بعد الوجبات بمرور نصف ساعة على الأقل، وأشار إلى أنه من الأفضل تجنب إضافة الحليب إلى الشاي.



وأوضح أن الحلبة والترمس لهما فوائد عديدة للقلب ويمكن أن تساعد في توسيع الشرايين التاجية.

وأضاف أن الزنجبيل يعتبر مفيدًا للقلب ويقوي جهاز المناعة، وأكد أيضًا أن البرتقال له فوائد عديدة تساعد في حماية القلب، وأن تناول البرتقال لا يزيد من مستويات السكر في الدم، كما يمكن أن يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

جمال شعبان ينصح بتناول الجرجير: يزيد الخصوبة

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، فوائد الجرجير والجزر، موضحًا أن لديهما العديد من الفوائد الغذائية المفيدة للقلب والجسم بشكل عام، وأنهما يمكن أن يساعدا في تعزيز الخصوبة لدى الرجال.

وأوضح جمال شعبان، خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الخضروات تحمل فوائد متعددة، حيث يمكن للجرجير أن يسهم في زيادة خصوبة الإنسان، بينما يحسن الجزر من نضارة البشرة ويعزز الخصوبة.

وأشار إلى أهمية تجهيز وجبة الإفطار للأطفال قبل ذهابهم إلى المدرسة، وضرورة أن تحتوي هذه الوجبة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات.

وشدد على أهمية وجبة الإفطار وأنها غالبًا ما تُهمل في مصر، مشيرًا إلى أن عدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث أزمات قلبية.