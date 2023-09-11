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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فاتني صلاة العشاء وتذكرتها في الصباح فهل أؤديها وحكم الجهر فيها؟

صدى البلد

قال الفقهاء إن الصلاة الفائتة يجب قضاءها في حال تذكرها إذا كان الشخص ناسياً، أو صلاتها عند الاستيقاظ إذا كان الشخص نائماً، وهذا يعني أنه في حال استيقاظك وقت الفجر وقد فاتتك صلاة العشاء فعليك قضاء الفائتة ثم أداء صلاة الفجر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"، ولا يجوز تأخير الصلاة حتى وقتها باليوم التالي، أي لا يجوز لك أن تؤجل صلاة العشاء التي فاتتك من امس حتى يأتي وقت العشاء من اليوم بل تقضى مع صلاة الفجر حال الاستيقاظ، وقد بين العلماء كراهة تأجيل الصلاة، وتركها بدون عذر خطأ كبير.

وأوضحوا أن النوم قبل صلاة العشاء مكروه، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. وهذا قول أخرجه البخاري ومسلم.

ولكن إن كنت تشعر بالتعب عند بداية وقت العشاء، فيجوز لك أن ترتاح حتى نهاية الوقت مثلاً، حتى تستطيع أداء الصلاة بخشوع وتركيز.

وفي حال نام الشخص قبل وقت العشاء، فعليه أن يسعى للاستيقاظ قبل دخول وقت الفجر، إذا غلبه النعاس أو التعب، ويجتهد بما أمكنه أن يجتهد حتى لا تفوته الصلاة.

وأنصحك بالحرص على تنظيم وقتك بحيث لا تضيع صلاوتك وتستطيع أداءها بوقتها بخشوع.

هل أجهر في صلاة العشاء حال قضائها في الصباح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "لو نام شخص عن صلاة العشاء حتى الصبح فهل يصليها جهراً أم سراً؟"، وأجاب الدكتور محمود شلبي - أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

صلاة العشاء هى صلاة جهرية وكذلك صلاة الصبح صلاة جهرية، فلو استيقظ الإنسان فى الفترة من أذان الفجر وحتى طلوع الشمس وهى وقت صلاة الصبح وهى فترة الصلاة الجهرية فعليه إذا استيقظ فى هذا الوقت أن يصلى العشاء جهراً.

وأضاف شلبى خلال فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أما إن استيقظ الإنسان بعد أذان الظهر فهذه الفترة الصلاة فيها سرية فعليه أن يصلى العشاء سراً احتراماً للوقت القائم فيه.

الصلاة الفائتة صلاة العشاء صلاة الفجر صلاة جهرية

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