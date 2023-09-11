بإطلالة جذابة | نور إيهاب تخطف الأنظار بجمالها

تألقت الفنانة نور ايهاب في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت نور ايهاب، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية فستان ستان باللون البينك، كما تركت خصلات شعرهامنسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذاب ليبرز جمال ملامحها، مما حازت علي اعجاب متابعيها



تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت الاثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول منمارس 2023م.

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعدغياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما.