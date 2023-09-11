عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة | نور إيهاب تخطف الأنظار بجمالها

نور ايهاب
نور ايهاب

تألقت الفنانة نور ايهاب في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 وخطفت نور ايهاب، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية فستان ستان باللون البينك، كما تركت خصلات شعرهامنسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذاب ليبرز جمال ملامحها، مما حازت علي اعجاب متابعيها
 

 تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت الاثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي  ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول منمارس 2023م. 

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعدغياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما.

السعودية الرياض العاصمة السعودية الرياض تفاصيل مسرحية ميمو عروض المسرحية مسرح بكر الشدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

إحنا مش جايين نشحت| مرشحو انتخابات الزمالك يرفعون راية التحدي: فرع للنادي في غزة

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

إغلاق مدخل صيدا الجنوبي في لبنان بسبب اشتباكات عين الحلوة

سويلم : خطة استراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ودراسة تحليتها

البحوث الفلكية: لا يوجد أي علاقة بين حركة القمر وحدوث الزلازل

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

التصرف الشرعي لشخص دائم الشك في الوضوء بعد الانتهاء منه وأثناء الصلاة

الكشف عن المشروع الأول من نوعه في العلاج بمستشفيات الرعاية الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

فيديو

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ