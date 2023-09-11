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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجهيز مبنى الركاب الصديق للبيئة بمطار الغردقة ليسع 7 ملايين راكب

صدى البلد

 

قال ياسر إبراهيم مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، إن مشروع تطوير مطار الغردقة، وإنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building، يعد سابقة من نوعها بالمطارت المصرية والأفريقية، مشيرا أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات خضراء.

وأوضح ياسر إبراهيم، في العرض التقديمي خلال الجلسة التشاورية المنعقدة آلان بمدينة الغردقة، أنه مخطط يبدأ تطوير مباني ركاب مطار الغردقة لتحويله بالكامل لمطار صديق للبيئة، ستبدأ بإنشاء المبنى الجديد الصديق للبيئة.

وأشار مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، أنه مخطط أن يكون السعة لمبنى الركاب الجديد الصديق للبيئة
7 مليون راكب سنويا، بتجهيزات تكنولوجية عالية.

وكشف أن مطار الغردقة، أنه سوف يتم إنشاء صالات ترانزيت مجهزة بالمطار أسوة المطارات المحورية، وسيتم أيضا أعمال تطوير على مباني الركاب الحالية رقم 2  و 1. 

وأشار إلى أنه سيتم تطوير حقل الطيران، وإنشاء موقف انتظار يسع مختلف طرازات الطائرات الكبيرة.

ونوه إلى أنه مخطط لمطار الغردقة أيضا، إنشاء Airport city ، تشمل فندق عالمي ومناطق تجارية وترفيهية ومستشفى دولي ومنطقة لرجال الأعمال، بالإضافة إلى أنه سيتم البدء في مشروع ربط مباني الركاب من خلال قطار كهربائي.

تجدر الإشارة إلى أنه تنعقد، في مدينة الغردقة، جلسة استماع وتشاور جماهيري، تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

ويحضر الجلسة التشاورية التي تنعقد فعالياتها بعد قليل،  في مدينة الغردقة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر  وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة أيضا إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب بالغردقة، ووفد من الكنيسة والازهر  بالمحافظة.

 

 

 

 

 

 

 

 

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