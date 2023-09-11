منتخب مصر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة تونس وديًا

يختتم منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته، اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة منتخب تونس وديًا غدًا الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وحسم منتخب مصر تأهله رسميا لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه المنتخب الغيني صاحب الوصافة بـ 9 نقاط.

وفاز منتخب مصر على أثيوبيا 1-0، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الافريقية 2023ـ ثم يستعد لخوض ودية أمام منتخب تونس غدًا.

وشارك في مران المنتخب مساء أمس، الأحد، ٢٠ لاعبًا على رأسهم محمد صلاح قائد الفريق و محمد صبحي و محمد أبو جبل و علي جبر عمر كمال و أحمد رمضان بيكهام و محمود مرعي و حسام عبد المجيد و أحمد فتوح و طارق حامد و سام مرسي و حمدي فتحي و محمود حماده و أحمد سيد زيزو و مصطفى فتحي و عمر مرموش و ابراهيم عادل و مصطفي محمد و محمد شريف و أسامة فيصل

وحضر مران منتخب مصر الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف علي المنتخب الأول و الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة.