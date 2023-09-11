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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد من كينيا يزور مدينة حدائق أكتوبر لبحث التعاون في قطاع الإسكان

صدى البلد

استقبل مسئولو جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر،  وفدا من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في دولة كينيا، لبحث التعاون المشترك في قطاع الإسكان، والتعرف على جانب من التجربة العمرانية التي يجري تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ضم الوفد الكيني، فلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، وجوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا، وستيفن اوبيرو - اتحاد أصحاب العمل في كينيا، وفيكتور ماجاني - اتحاد المستهلكين في كينيا،  وشاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة - وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بكينيا، وإيزاك اوبادا، مساعد مدير الصحة والسلامة  المهنية بكينيا، والسيد جون كيماني، مساعد مدير الإسكان - وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بدولة كينيا، والسيد هنري موتيري، مساعد مدير الاستثمار الحكومي والمؤسسات العامة بكينيا، وذلك بحضور المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولى الجهاز والمشروعات.


وبدأت زيارة وفد الإسكان الكيني بعقد اجتماع مع مسئولى  جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر  بمقر الجهاز، حيث تم خلال الاجتماع تقديم شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ المدينة والمشروعات التي تم ويجري تنفيذها بها،  ومنها " سكن كل المصريين - محور محدودي الدخل" والإسكان المتوسط ( سكن مصر ودار مصر) ، والأبراج السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة"، كما تم توضيح مراحل تنفيذ المدينة وتطورها والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بها، ولا سيما أن مدينة حدائق أكتوبر، تضم أعدادا كبيرة من الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها.


وعقب العرض التوضيحي،  تم تلقي عدد من الاستفسارات المتعلقة بتنفيد المشروعات من أعضاء الوفد الكيني والإجابة عليها من مسئولي جهاز مدينة حدائق أكتوبر.


 

الاستثمار الحكومي التجربة العمرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي الخدمات القانونية المهندس محمد مصطفى بكين

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