أصدرت شركة إكسور المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي بيانا رسميا، اليوم، الإثنين، ترد على حقيقة الأنباء التي أشارت إلى بيع السيدة العجوز.

مالكو يوفنتوس يكشفون حقيقة نيتهم لبيع النادي الإيطالي

وكانت صحيفة إل جورنال الإيطالية، قد أكدت توجه عائلة أنييلي نحو بيع نادي يوفنتوس، بعد 100 عام على ملكيتها له.

وأشارت إلى أن عائلة أنييلي قالت إن هو وقت الغروب في تورينو، لبيع نادي يوفنتوس أيضا، البيت تغير وهناك ممثلون جدد، لم يعد بالإمكان تعويض الخسائر المالية للنادي.

وحول هذا الأمر، شركة إكسور المالكة لنادي يوفنتوس نفت في بيان رسمي نيتها بيع النادي.