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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران: مطار العريش سيكون جاهز للتشغيل منتصف العام المقبل

صدى البلد

صرح الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أن التطويرات الخاصة بمطار العريش بشمال سيناء، سوف يتم الانتهاء منها منتصف العام المقبل  2024 ، ليكون المطار جاهز للتشغيل أمام الرحلات الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة الغردقة، على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.

وقال وزير الطيران، إن وزارة الطيران تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر وخاصة المدن السياحية التي تم تجهيزها مؤخرا.

وأكد وزير الطيران، أن الوزارة تتبنى تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن تطويرات كافة المطارات المصرية، لتصبح مطارات بمواصفات عالمية، مجهزة بأحدث الأجهزة التي تجعله لا يتوقف ثانية واحدة، وتكلفة تطويره عاليه.

تجدر الإشارة إلى أنه تنعقد، في مدينة الغردقة، جلسة استماع وتشاور جماهيري، تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

ويحضر الجلسة التشاورية التي تنعقد فعالياتها بعد قليل،  في مدينة الغردقة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر  وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة أيضا إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب بالغردقة، ووفد من الكنيسة والازهر بالمحافظة.

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