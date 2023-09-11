بطولة حنان مطاوع.. تفاصيل دور صدقي صخر في "صوت وصورة"

نشر صدقي صخر علي صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية صورة له من كواليس تصوير مسلسل صوت وصورة والـذي بدأ تصوير دوره فيه منذ أيام، ويقوم صدقي صخر بدور محامي أمام الفنانة حنان مطاوع ويتكون المسلسل من ٣٠ حلقة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة watch it، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" في أغنيتهم الجديدة "لساني سايب"، وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آله الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب" والأغينة من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبد الله.

ويُعرض لصدقي صخر على منصة Viu مسلسل أنصاف مجانين 2، وعلى منصة شاهد vip يُعرض مسلسل قواعد الطلاق الـ 45، وقد احتل المسلسل تريند المنصة طوال فترة عرضه، كما يعرض له على منصة Watch IT مسلسل ريفو ومسلسل اتزان، وعلى المستوى السينمائي شارك صدقي في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمرو عابد، وإنتاج كريم قاسم.