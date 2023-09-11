الإسكان: وفد من كينيا يتفقد مشروع تنفيذ 74 برجاً عقاريا بمدينة حدائق أكتوبر

تفقد وفد من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في دولة كينيا، ضم فلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، و جوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا، وستيفن اوبيرو - اتحاد أصحاب العمل في كينيا، و فيكتور ماجاني - اتحاد المستهلكين في كينيا، و شاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة - وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بكينيا، ومسئولين آخرين، مشروع إنشاء 74 برجا سكنيا، بارتفاع (أرضى+ 9 أدوار متكررة) للبرج، بتقاطع طريقي الواحات والفيوم، بمدينة حدائق أكتوبر، حيث تاتي الجولة ضمن زيارة رسمية للوفد الكيني بمصر، رافقهم خلال الجولة المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو الجهاز والمشروع.

وتجول وفد الإسكان الكيني بمختلف مكونات المشروع، وأثنوا على جودة التنفيذ والمخطط العام للمشروع والمسطحات الخضراء، ثم انتقلوا إلى داخل أحد الأبراج السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع وتفقدوا مكونات إحدى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها كنموذج، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية بالموقع.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه تم الانتهاء من المشروع بشكل كامل، بجانب الانتهاء من أعمال المرافق " مياه شرب - صرف - ري) ، وكذا أعمال الكهرباء والتليفونات، وجارٍ حالياً الانتهاء من أعمال الطرق تمهيداً لطرح المشروع للحجز.

وفي ختام الزيارة، أبدى أعضاء الوفد الكيني إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات وأشادوا بمشروع الأبراج السكنية، وتقدموا بالشكر لمسئولي جهاز مدينة حدائق أكتوبر علي حسن التعاون والاستقبال الجيد، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون بين مصر وشقيقتها كينيا.