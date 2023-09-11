وزير الطيران: تحسن ملحوظ في التشغيل بمطار العلمين خلال موسم الصيف

صرح الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بأن مطار العلمين الدولي خلال الفترة الماضية وتحديدا موسم الصيف الحالي شهد زيادة في حركة التشغيل، وذلك بالتزامن مع المهرجان العالمي والأكبر في الشرق الأوسط الذي استضافته المدينة تحت شعار " العالم علمين ".

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة الغردقة، على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.

وقال وزير الطيران، إن المطار استقبل رحلات دولية أجنبية من جنسيات مختلفة، بمتوسط 5 رحلات أسبوعيا، مشيرا إلى أن المطار خلال العام الأخير استقبل 13 ألف راكب.

وأكد وزير الطيران على أن المطار جاهز على أعلى مستوى لاستقبال جميع أنواع الطرازات ومجهز أيضا لاستضافة المعرض الدولي المرتقب منتصف العام المقبل Egypt AirShow2024.

تجدر الإشارة إلى أنه تنعقد، في مدينة الغردقة، جلسة استماع وتشاور جماهيري، تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

ويحضر الجلسة التشاورية التي تنعقد فعالياتها بعد قليل، في مدينة الغردقة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة أيضا إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب بالغردقة، ووفد من الكنيسة والازهر بالمحافظة.