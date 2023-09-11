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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات لخفض الحرارة لدى الأطفال

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

قالت هيئة الدواء المصرية إن هناك معلومات خاطئة وشائعة ، عن  جدوي وفائدة استخدام المضادات الحيوية حال تعرض الطفل لسخونة وارتفاع في درجة الحرارة . ​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة، كما أنه من أكتر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية اعتبارها أدوية خافضة للحرارة، لأن ذلك يترك تأثيرا سيئا على الصحة بشكل عام، ويؤدي إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ​​

​وأشارت هيئة الدواء المصرية إلي أن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية تتمثل في:

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​​

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​​

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​​

-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.​​

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​​

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​​

-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية​.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.

​​

الدواء معلومات المضاد الحيوي الصحة البكتيريا

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