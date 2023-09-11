شاهد.. موديست يرتدي القميص رقم 10 مع الأهلي

نشر الناقد الرياضي اسلام صادق صورة للفرنسي انتوني موديست عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وعلق اسلام صادق علي الصورة قائلا : موديست يرتدي القميص رقم 10 مع الأهلي.

ووصل إلى القاهرة الفرنسي انتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المنضم حديثاً قبل تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام.

ويخوض الفريق الأحمر مباراة وية اليوم امام طلائع الجيش استعدادًا لمباراة السوبر ‏الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد مدينة ‏الملك فهد بالطائف.‏

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.