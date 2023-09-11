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رياضة

صبحي يلتقي السفير الأسباني لاطلاعه على النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط ببرشلونة

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الفارو ايرانزو جوتييريث، سفير مملكة أسبانيا بالقاهرة، لاطلاعه على تفاصيل النسخة الثالثة من أكاديمية الشباب المتوسطي، والمقرر اقامتها في برشلونة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

حضر اللقاء الفونسو دييث توريس، نائب رئيس البعثة الإسبانية بالقاهرة، ماجدلينا كروس، المستشار الثقافي بالسفارة الاسبانية بالقاهرة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، الأستاذة إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الاستاذة رانيا سامي، مدير عام العلاقات الدولية، ويوسف عروج، مؤسس مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، عمر المصري، أمين عام مؤسسة شباب المتوسط.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي الشبابي وتفعيل الدبلوماسية الشبابية وتبادل الخبرات في مجال الشباب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض اجراءات وتفاصيل تنفيذ النسخة الثالثة من اكاديمية شباب المتوسط ، بما في ذلك البرامج التدريبية المقترحة وآلية تنظيم الفعاليات، كما تم التأكيد على أهمية توطيد العلاقات بين الشباب المصري والشباب الإسباني من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا في مجال الشباب والرياضة، وأعرب عن تطلعه لتعميق التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن المشروع الاستراتيجي يسعي إلى مخاطبة البعد المتوسطتي في هوية مصر.

اوضح وزير الشباب والرياضة ان أكاديمية الشباب المتوسط تهدف الى تعزيز التعاون الشبابي بين مصر والدول الأورومتوسطية الصديقة من خلال بناء قدرات الشباب وتعزيز الوعي لديهم بالقضايا والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة المتوسطية، بالاضافة الى العمل على ابتكار حلول لمواجهتها سواء من خلال المبادرات المختلفة الي يقودها الشباب على المستوي الاقليمي او التوصيات التي تخرج وتقدم لصناع القرار لمساعدتهم في وضع حلول اكبر من خلال رؤية الشباب وطموحاتهم المختلفة.

ومن جانبه، أعرب الفارو ايرانزو جوتييريث، سفير مملكة أسبانيا بالقاهرة، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في تعزيز دور الشباب وتطوير الرياضة، وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون وتقديم الدعم اللازم لنجاح أكاديمية الشباب المتوسطي وتحقيق أهدافها.

مشيرًا الى اننا نعمل على تطوير مصطلح أورومتوسطين، ونؤكد اننا كدول أورومتوسطية لديها العديد من الجوانب المشتركة فيما بيننا وتجمع فيما بيننا الكثير من الروابط.

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