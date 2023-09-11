مياه الشرب بالبحيرة .. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لمواجهة تغيرات الطقس

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، برفع حالة الطوارئ والاستعدادات لأي أمطار مقبله، ووجه جميع رؤساء الفروع ومديري الشبكات بعمل الصيانات اللازمة بالمحطات والروافع و تنظيف للشنايش والبالوعات والصفايات والشبكات والأبيار وتطهير مخرات السيول بالشوارع والميادين.

وأكد نشأت على متابعة تواجد وتمركز سيارات شفط المياه خاصة في الأنفاق وأسفل الكباري والطرق الرئيسية بشكل دائم وتكون على أتم استعداد لأي أمطار، ومتابعة كافة أعمال الصيانة مع التنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة والتأكد على تطهير شبكات الصرف الصحي.

واشار الي رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء والتنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.