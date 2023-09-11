صراع مع السرطان..شوبير ينعى البدراوي ناجح “رقة ” لاعب فاركو بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي أحمد شوبير البدراوي ناجح “رقة” نجم فريق الشباب عقب صراع مع مرض السرطان.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: خالص العزاء في وفاة لاعب نادي فاركو "البدراوي ناجح" بعد صراع مع المرض.. للفقيد الرحمة ولأسرته ومُحبيه الصبر والسلوان. 🤲

وأعلن مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز ياشار حلمي وفاة البدراوي ناجح “رقه ” نجم فريق الشباب عقب صراع مع مرض السرطان.

وتقدم مجلس الإدارة وجميع العاملين بالنادي بخالص التعازي لأسرة لاعب فريق الشباب بالنادي "رقة"، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وتوفى البدراوي ناجح الشهير بـ"رقة العالمي" لاعب نادى فاركو مواليد 2001 إثر معاناته مع مرض السرطان.