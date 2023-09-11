القضاة سعداء.. وزير العدل: 300 مستشار و1600 موظف انتقلوا للعاصمة الإدارية.. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز حقيقي يبهر العالم.

وأضاف وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شباب القضاة سعداء بالإنجاز الكبير في العاصمة الإدارية، وفخورون بما أنجز في العاصمة".

وأشار: "مجهود كبير بذل من أجل الانتقال لمبنى وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة"، موضحا: "أجرينا معايشات على مدار 3 أشهر لمبنى وزارة العدل قبل الانتقال للعاصمة الإدارية".

وأوضح: "300 مستشار و1600 موظف يعملون حاليا بمبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية"، مضيفا: "نقلنا كل من يستطيعون العمل مع الوسائل الحديثة بمبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية".

وتابع وزير العدل،: "لدينا موظفون يتواصلون مباشرة مع المواطنين بمبنى وزارة العدل القديم".