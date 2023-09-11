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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ينظم وينسق..وزير العدل: المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يتدخل في الأحكام.. فيديو

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينظم الشؤون الإدارية والترقيات وشروط الفصل.

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وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا يمكن التدخل في حكم أو مراجعة أحكام؛ لأنه مجلس شؤون إدارية يوحد وينسق بينها فقط، مستشهدا بوجود مشكلة تعيين اسم في 4 هيئات تابعة للقضاء ومن ثم ضياع فرص في 3 هيئات".

وأشار: "التوجيه من قبل الرئيس السيسي لزيادة ومنح الفرص لكل من ينطبق عليه الشروط، واختيار مجلس لكل هيئة قضائية منفصلة".

وأوضح: "المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يتدخل في أحكام القضاء"، مضيفا: "التعيين في الجهات القضائية كانت مشكلة مستعصية وتم حلها من خلال المجلس الأعلى للهيئات القضائية".

واسترسل: "كل مكتملي الشروط لا يتم تعيينهم في الهيئات القضائية لأننا مقيدين بدرجة وظيفية وأعداد"، موضحا: "المجالس القضائية العليا المختلفة بكل الجهات تختار المشرحين للانضمما للهيئة القضائية".
 

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