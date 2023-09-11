ينظم وينسق..وزير العدل: المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يتدخل في الأحكام.. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينظم الشؤون الإدارية والترقيات وشروط الفصل.

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا يمكن التدخل في حكم أو مراجعة أحكام؛ لأنه مجلس شؤون إدارية يوحد وينسق بينها فقط، مستشهدا بوجود مشكلة تعيين اسم في 4 هيئات تابعة للقضاء ومن ثم ضياع فرص في 3 هيئات".

وأشار: "التوجيه من قبل الرئيس السيسي لزيادة ومنح الفرص لكل من ينطبق عليه الشروط، واختيار مجلس لكل هيئة قضائية منفصلة".

وأوضح: "المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يتدخل في أحكام القضاء"، مضيفا: "التعيين في الجهات القضائية كانت مشكلة مستعصية وتم حلها من خلال المجلس الأعلى للهيئات القضائية".

واسترسل: "كل مكتملي الشروط لا يتم تعيينهم في الهيئات القضائية لأننا مقيدين بدرجة وظيفية وأعداد"، موضحا: "المجالس القضائية العليا المختلفة بكل الجهات تختار المشرحين للانضمما للهيئة القضائية".

