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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواصلة المشوار.. وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لوصوله نهائي أمم أفريقيا للطائرة

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للطائرة وجميع أفراد المنتخب الوطني، بعد الوصول إلي نهائي كأس أمم أفريقيا، والتأهل رسميًا إلي كأس العالم.


ووصل المنتخب المصري لنهائي البطولة عقب الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1 في دور نصف النهائي، ويواجه منتخب الجزائر في النهائي.


لفت الوزير إلي ضرورة العمل علي تحقيق العديد من الأهداف المرجوة للمنتخب تحقيقها، ومنها مواصلة المشوار نحو الفوز باللقب والتتويج بالكأس والفوز بالميدالية الذهبية والحصول على البطولة الغائبة عن الفراعنة، معربًا عن سعادته الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية.


وجدد الوزير تأكيده على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.


وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالًا لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية.

 

 

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