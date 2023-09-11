وزير العدل: قانون التصالح متاح للجميع حتى لمن لم يسدد الـ 25%..فيديو

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.



وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «وزارة العدل والحكومة انتهيا من قانون التصالح وسنراه في دور الانعقاد المقبل»، مضيفا «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».



وتابع «سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على المخالفات التي وقعت من قبله»، معلقا «مفيش واحد هيقول أنا مليش مجال إني أتصالح، وسيغلق الباب أمام أي محاولة لهدم منزل أو شقة، ستكون هناك فرصة أمام الجميع وأنا مسؤول عما أقول».



وأضاف «قانون التصالح في المخالفات سينظر في مجلس النواب خلال أكتوبر المقبل».

